Akif Çağatay Kılıç eşi, kiminle evli? Eda Kılıç kimdir, ne iş yapıyor?

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Akif Çağatay Kılıç atandı karar Resmİ Gazete'de yayımlandı. Bu gelişme sonrası ilk kez 2011 yılında meclise giren Akif Çağatay Kılıç'ın hayatı merak edildi. Almanya doğumlu olan Akif Çağatay Kılıç Eda Kılıç ile evlidir. Eda Kılıç, çok iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor.

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Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atandı. İlk kez 2011 seçimlerinde Samsun Milletvekili olarak meclise giren Akit Çağatay Kılıç'ın hayatı bu gelişme sonrasında merak edildi. Almanya doğumlu Akit Çağatay Kılıç, 46 yaşında. Özel Alman Lisesi, Hertfordshire Üniversitesi mezunu olan Akif Çağatay Kılıç'ın eşi Eda Kılıç'tır.

Akif Çağatay Kılıç'ın eşi Eda Kılıç kimdir?

Çağatay Kılıç'ın dedesi 1961 ve 1980 yılları arasında 19 yıl süreyle Cumhuriyet Halk Partisi'den (CHP) 5 dönem Samsun milletvekilliği yapan, İlyas Kılıç'tır.

Gastroenteroloji uzmanı olan babası Sinan Kılıç, İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde Tayyip Erdoğan'ın özel doktorluğunu yaptı. Amcası ise 2014 yılından bu yana Vaşington Büyükelçisi olarak görev yapan Serdar Kılıç'tır.

Kılıç, Samsun'un tanınmış ailelerinden Kefeliler'in kızı olan Eda Kılıç ile evlidir. Çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.