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Tele takılan kuşu çubukla kurtarmak istemişti! 55 gün sonra acı haber

Tele takılan kuşu çubukla kurtarmak istemişti! 55 gün sonra acı haber

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, tele takılan kuşu çubukla kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan genç yoğun bakımda hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre 55 gün önce tele takılan kuşu tuttukları çubukla kurtarmak isteyen iki arkadaş, akıma kapılarak yere düşmüştü.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri iki genci hastaneye kaldırmıştı. Yaralılardan Yunus Koç olaydan kısa süre sonra taburcu edilirken, Halit Cankurt yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

Hastanede tedavisi devam eden genç dün hayatını kaybetti. Cankurt'un cenazesi Kepez ilçesi Habibler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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