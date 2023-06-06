Batur Biçer kimdir, ne iş yapıyor? Hafize Gaye Erkan eşi Batur Biçer kaç yaşında?

Ekonomist ve mühendis olan Hafize Gaye Erkan 41 yaşında ve aslen Malatyalı. Batur Biçer ile evli olan Hafize Gaye Erkan'ın kariyeri başarılarla dolu. Batur Biçer ile evli olan Hafize Gaye Erkan eşi ile üniversite yıllarında tanışıyor. Batur Biçer kimdir, şu anda ne iş yapıyor?

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ABD’de 'Müthiş Türk kızı' olarak nam salan ve Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası'nın başına geçmesi için görüştüğü Hafize Gaye Erkan Türkiye'nin gündemi oldu, hayatı merak edildi. 41 yaşında olan Boğaziçi mezunu Hafize Gaye Erkan Batur Biçer ile evli. Üniversite yıllarında arkadaşlıkları aşka dönüşen Hafize Gaye Erkan'in eşi Batur Biçer Napier Park Global Capital'de Genel Müdürlük görevinde.

Hafize Gaye Erkan Evli mi? Eşi Batur Biçer Kimdir?

Hafize Gaye Erkan Batur Biçer'le evlidir. Hafize Gaye Erkan'ın eşi Batur Biçer'de kendisi gibi Endüstri Mühendisi ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu'dur. Batur Biçer, 1997 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra derece ile girdiği Boğaziçi Üniversitesi'nden de 2001'de mezun olmuştur.

Batur Biçer ve Hafize Gaye Erkan'ın beraberliklerinin başlangıcı ise Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilik yıllarına dayanmaktadır. 2005 yılında ABD'de Princeton Üniversitesi'nde finans mühendisliği konusunda doktora yapan Bartu Biçer, Barclays Capital, Goldman Sachs ve Citigroup'da başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

Bartu Biçer, günümüzde halen Napier Park Global Capital'de Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.

Hafize Gaye Erkan başarıları

Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiş oldu. Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.

Sektöre Princeton'daki eğitimini tamamlamasının ardından, aldığı teklif üzerine 2005 yılında Goldman Sachs'da başladı. Burada yaklaşık 9 yıl çalıştı ve ardından o dönem yaşadığı problemler yüzünden devlet idaresine geçmiş bir banka olan First Republic Bank'da yönetici olarak çalışmaya başladı. Bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde geniş rol oynadı. Bu sayede bankanın tepe yöneticilerinden biri konumuna geldi. Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı, halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır.