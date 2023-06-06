Apple yeni “Karma gerçeklik” gözlüğünü tanıttı! İşte Vision Pro'nun özellikleri ve fiyatı...

Apple, uzun süredir beklenen karma gerçeklik gözlüğünü tanıttı. Vision Pro adındaki ürünün, şirketin ‘ilk uzamsal bilgisayarı’ olduğu belirtildi. Dijital içeriği fiziksel dünyayla harmanlayan ve ‘yeni bir çağın habercisi’ olarak tanımlanan Vision Pro, 3 bin 499 dolardan (75 bin TL) satışa sunuldu.

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ABD’li teknoloji şirketi Apple, WWDC 2023 (Worldwide Developers Conference) adlı geliştirici etkinliğinde iOS 17 güncellemesi, 15-inç MacBook Air, M2 Ultra çipi gibi ürün ve güncellemelerin arasında bulunduğu yeni teknolojilerini paylaştı.

Şirket bu etkinlikte uzunca bir süredir beklenen karma gerçeklik gözlüğünü tanıttı. Vision Pro, Apple'ın ilk karma gerçeklik cihazı olma özelliğini taşırken şirketin ‘ilk uzamsal bilgisayarı’ oldu. Vision Pro aynı zamanda Apple’ın 2014’ten bu yana ilk yeni ana ürün serisi unvanını kazandı.

Şirketin CEO'su Tim Cook, yıllardır geliştirdikleri Vision Pro'yla ilgili, “Doğru kullanımda iletişim ve çalışma şeklini tamamen değiştirecek bir yenilik” ifadelerini kullandı.

Vision Pro, yeni visionOS adlı işletim sistemine sahip ve Spatial Audio gibi özelliklerle birlikte geliyor.

Vision Pro öncelikle bir artırılmış gerçekçilik cihazı olarak konumlandırılsa da bundan çok daha fazlasını vadediyor. Kumandasız cihazda, uygulamaları açmak için kullanıcının onlara bakması yeterli.

Bunun yanında seçmek ve kaydırmak için hafif dokunuşlar yapılabiliyor. Vision Pro’da sesli komut opsiyonu da var.

Vision Pro’nun özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

Apple'ın ‘yeni bir çağın habercisi’ olarak duyurduğu ve fiyatı 3 bin 499 dolar (75 bin TL) olarak belirlenen Vision Pro'nun özellikleri şöyle:

Tüm Apple cihazlarıyla senkronlu çalışabilen Vision Pro, bluetooth cihazlara bağlanarak bir bilgisayar ya da televizyon gibi çalışabiliyor.

Sanal gözlükten çok daha fazlası’ olarak duyurulan ürün, çevrenizdeki insanlarla iletişime geçme imkanı da sağlıyor. Bu sayede görüntülü konuşmayı Vision Pro ile sanki karşılıklı konuşuyormuş gibi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Vision Pro, sahip olduğu çok özellikli kameralar ile kullanıcısına kayıt alma fırsatı veriyor. Ürün bu sayede anılarınızı kendi gözünüzden kaydetmenize olanak sağlıyor.

Yeni karma gerçeklik gözlüğüyle film izleme deneyimi de farklı bir boyutta yaşanmaya başlıyor. Apple, özellikle üç boyutlu filmlerin Vision Pro ile farklı bir seviyede deneyimleneceğini vadediyor.

Vision Pro ile ayrıca oyun da oynanabiliyor. Kullanıcılar oyunları, sanki içindelermiş gibi deneyimliyor.

Apple'ın yeni oyuncağı, harici pil sayesinde piyasadaki rakiplerinden daha hafif ve küçük olacak. Fakat kullanıcılar ürünü çalıştırmak için harici olarak pil taşıyacak.

Mikro LED teknolojisi barındıran Vision Pro'da yüksek performanslı göz takip sistemi de yer alıyor. Bu özellikle kullanıcısına en iyi şekilde görüntü kalitesi sağlamayı hedefleyen Apple, karma gerçeklik gözlüğünde M2 ve R1 işlemcileri kullanıyor.

Vision Pro'da ayrıca Stereo hoparlörler de yer alıyor. Üst düzey ses deneyimi sunan bu hoparlörler, göz takip sistemi ile birlikte kullanıcısına tam anlamıyla üç boyutlu bir VR deneyimi yaşatıyor.