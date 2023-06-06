AİHM'den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın geçici tutukluluk dönemlerinde avukatlarıyla görüşmelerine getirilen kısıtlamaları hak ihlali olarak değerlendirdi.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın hak ihlaline ilişkin karar verdi.

Karar 1’e karşı 6 oyla verildi. Tek karşı oy Türk yargıç Saadet Yüksel’den geldi.

AİHM gerekçeli kararında, Türk resmi otoritelerinin Demirtaş ve Yüksekdağ'ın avukatlarıyla olan görüşmelerine yönelik kararı yeterince gerekçelendiremedikleri sonucuna vardı.

Davacılara tazminat ödeyecek

Mahkeme kararı gereği Ankara, davacıların her birine 5 bin 500 Euro manevi tazminat ile toplam 2 bin 500 Euro mahkeme masrafı ödeyecek.

HDP'den 'serbest bırakın' çağrısı

Söz konusu kararın ardından HDP'nin resmi Twitter hesabından da bir açıklama geldi.

Paylaşımda "AİHM rehin tutulan önceki dönem Eş Genel Başkanlarımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile ilgili bir kez daha hak ihlali kararı verdi. Yargı kararlarını uygulamadığınız her gün suç işliyorsunuz. AİHM kararlarını uygulayın, başta Demirtaş ve Yüksekdağ olmak üzere rehin olan bütün arkadaşlarımızı serbest bırakın!" ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında 4 Kasım 2016'da geçici tutuklama kararı verilmiş, mahkeme OHAL çerçevesinde hazırlanan KHK'yı temel alarak, üç ay süreyle, avukatlarıyla görüşmelerine kısıtlama getirmişti.

Demirtaş ve Yüksekdağ’ın yaptığı bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesi OHAL kapsamında alınan kararı “orantılı” bularak, ihlal olmadığına hükmetmişti.

Bunun üzerine Demirtaş ve Yüksekdağ, hak ihlali iddiasıyla AİHM’e başvurmuştu.