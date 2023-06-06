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Pikniğe giderken sele kapıldı! Amasya'da ekipler Zilal'i arıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pikniğe giderken sele kapıldı! Amasya'da ekipler Zilal'i arıyor

AMASYA'DA, sele kapılan Zilal Şahin'i arama çalışmaları devam ediyor. Otomobildeki Murat Ekşi'nin dün cansız bedeni bulunmuştu.

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Merkeze bağlı Kızılkışlacık köyüne pikniğe giden ve otomobille sele kapılan Zilal Şahin'e ulaşılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Serkan ve eşi Zilal Şahin ile Murat Ekşi'nin bulunduğu otomobil 4 Haziran'da sele kapılmış, Serkan Şahin kendi imkanlarıyla kurtulmuştu.

Murat Ekşi'nin cansız bedeni ise dün suya kapıldıkları bölgenin yaklaşık 150 metre uzaklığındaki sulama göledinde bulunmuştu.

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