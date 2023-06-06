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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri Anıtkabir'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri Anıtkabir'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün açıkladığı yeni kabine, bugün ilk kez toplanacak. Saat 15.00'te başlayacak toplantı öncesi Erdoğan ve kabine üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Aziz Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde yeni kabine üyeleriyle huzurunuzdayız. Bugün ilk toplantımızı yaparak Türkiye Yüzyılı hedefiyle yola çıkıyoruz. 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Emanetiniz Cumhuriyetin 100. yılına ulaşmanın haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi şahlanış dönemimizin başlangıç noktası haline getireceğiz."

Saat 15.00'te Beştepe yapılacak toplantının en önemli başlığı ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele, döviz kurlarındaki yükseliş ve asgari ücrete ara zam konusu ele alınacak.

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