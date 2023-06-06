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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine üyelerinin Anıtkabir ziyaretinden dikkat çeken fotoğraflar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine üyelerinin Anıtkabir ziyaretinden dikkat çeken fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı öncesi yeni kabine üyelerini de yanına alarak Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine üyelerinin Anıtkabir ziyaretinden dikkat çeken fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni kabine üyeleri bugün gerçekleştirilecek ilk toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine üyelerinin Anıtkabir ziyaretinden dikkat çeken fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine üyelerinin Anıtkabir ziyaretinden dikkat çeken fotoğraflar

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Aziz Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde yeni kabine üyeleriyle huzurunuzdayız. Bugün ilk toplantımızı yaparak Türkiye Yüzyılı hedefiyle yola çıkıyoruz. 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine üyelerinin Anıtkabir ziyaretinden dikkat çeken fotoğraflar

-85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Emanetiniz Cumhuriyetin 100. yılına ulaşmanın haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi şahlanış dönemimizin başlangıç noktası haline getireceğiz." dedi.

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