Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni kabine üyelerinin Anıtkabir ziyaretinden dikkat çeken fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı öncesi yeni kabine üyelerini de yanına alarak Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni kabine üyeleri bugün gerçekleştirilecek ilk toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Aziz Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde yeni kabine üyeleriyle huzurunuzdayız. Bugün ilk toplantımızı yaparak Türkiye Yüzyılı hedefiyle yola çıkıyoruz.
-85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Emanetiniz Cumhuriyetin 100. yılına ulaşmanın haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi şahlanış dönemimizin başlangıç noktası haline getireceğiz." dedi.