BIST 5.379
DOLAR 21,49
EURO 23,08
ALTIN 1.358,91
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Köylüler ondan talep ediyordu, 'ekmek parası' canından etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Köylüler ondan talep ediyordu, 'ekmek parası' canından etti

TOKAT'ta bulunan bir köyde vatandaşların talebi üzerine kavak ağacı keserek geçimini sağlayan bir vatandaş, iş başındayken ağacın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde yaşayan Nail Parlak (49) talep üzerine kavak ağacı keserek geçimini sağlıyordu. Bugün öğlen saatlerinde kavak ağacı kesmek için işinin başına geçen Parlak, 2 iş arkadaşı ile ağaç kesmeye başladı. Kavak ağaçlarını keserken gerilen bir ağacın Parlak'a çarpması sonucunda ağır yaralandı.

Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipler sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Parlak Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen Nail Parlak kurtarılamadı. Hastane önüne gelen aile yakınları göz yaşlarını tutamadı. Parlak'ın cenazesi morga kaldırıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yağışlar bitiyor mu yaz ne zaman gelecek? Meteoroloji Uzmanı tarihi açıkladı yaz sıcakları kavuracak
Foto Galeri Yağışlar bitiyor mu yaz ne zaman gelecek? Meteoroloji Uzmanı tarihi açıkladı yaz sıcakları kavuracak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığına Öznur Kakillioğlu seçildi!
Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığına Öznur Kakillioğlu seçildi!
Altında tarihi zirve! Neler oluyor gram altın 1350 lirayı aştı İslam Memiş tarihi de söyledi 1420 lirayı aşacak
Altında tarihi zirve! Neler oluyor gram altın 1350 lirayı aştı İslam Memiş tarihi de söyledi 1420 lirayı aşacak
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Sandık görevli ücretleri ödeniyor 1. tur. 2 tur sandık görevli ödemeleri
Sandık görevli ücretleri ödeniyor 1. tur. 2 tur sandık görevli ödemeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri Anıtkabir'de!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri Anıtkabir'de!
AİHM'den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ kararı
AİHM'den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ kararı
Pikniğe giderken sele kapıldı! Amasya'da ekipler Zilal'i arıyor
Pikniğe giderken sele kapıldı! Amasya'da ekipler Zilal'i arıyor
Baltık Denizi'nde tatbikat gerilimi: NATO'nun ardından Rusya ordusu da bölgede
Baltık Denizi'nde tatbikat gerilimi: NATO'nun ardından Rusya ordusu da bölgede
Batur Biçer kimdir, ne iş yapıyor? Hafize Gaye Erkan eşi Batur Biçer kaç yaşında?
Batur Biçer kimdir, ne iş yapıyor? Hafize Gaye Erkan eşi Batur Biçer kaç yaşında?
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde bir terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde bir terörist teslim oldu
Apple yeni “Karma gerçeklik” gözlüğünü tanıttı! İşte Vision Pro'nun özellikleri ve fiyatı...
Apple yeni “Karma gerçeklik” gözlüğünü tanıttı! İşte Vision Pro'nun özellikleri ve fiyatı...