Yağışlar bitiyor mu yaz ne zaman gelecek? Meteoroloji Uzmanı tarihi açıkladı yaz sıcakları kavuracak

-Haziran ayının büyük bölümü yağış oluşumuna uygun şartlar taşıyor. Kararsızlık yağışları ay boyunca sürecek. Kararsızlık yağışları derken, havanın bir an kapatmasını ve tekrar açmasını bu esnada o bölgedeki toprağın ısınması ve hava parselinin yükselmesi gibi konvektif hava hareketleriyle ani yağış oluşumunu kastediyoruz.