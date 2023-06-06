Yağışlar bitiyor mu yaz ne zaman gelecek? Meteoroloji Uzmanı tarihi açıkladı yaz sıcakları kavuracak
Yaz mevsimi sağanak yağışlarla başladı. Samsun, Sinop, Ankara, Amasya, Kastamonu gibi Türkiye’nin pek çok yerinden sel ve yağış haberleri geliyor.Peki kavuran sıcaklar ne zaman gelecek? 'İşte şimdi tam yaz geldi' ne zaman denilecek? Meteoroloji uzmanı açıkladı.
Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir önümüzdeki günlerde yaşanabilecek meteorolojik hava olaylarına ilişkin TRThaber'e açıklamalarda bulundu. Haziran ayı boyunca yağışların süreceğini söyleyen Dr. Özdemir, “Dikkatli olmakta fayda var” dedi.Yağışların bu kadar etkili olmasının sebebini açıklayan Özdemir şunları kaydetti:
-Küresel anlamda düşündüğümüzde El Nino dediğimiz bir sistem var. Bu sistem tüm dünyayı etkiliyor. Pasifik kıyılarından itibaren gelişmeye başlıyor. Jet rüzgarıyla birlikte dünyayı etkisi altına alıyor.
-Haziran ayının büyük bölümü yağış oluşumuna uygun şartlar taşıyor. Kararsızlık yağışları ay boyunca sürecek. Kararsızlık yağışları derken, havanın bir an kapatmasını ve tekrar açmasını bu esnada o bölgedeki toprağın ısınması ve hava parselinin yükselmesi gibi konvektif hava hareketleriyle ani yağış oluşumunu kastediyoruz.
-Yüksek seviyelerdeki bulutların sıcaklıkları düşük; eksi 50’lerin üzerinde. Bu da ani yağışlar, hortum, dolu gibi olayların görülmesine sebep olacak.