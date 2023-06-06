Altında tarihi zirve! Neler oluyor gram altın 1350 lirayı aştı İslam Memiş tarihi de söyledi 1420 lirayı aşacak

6 Haziran 2023 altında görülmemiş rakamlar görülüyor. Gram altın 1350 lirayı aştı ons altın 1.960 dolardan alıcı buluyor. Analisteler ne diyor? Altının dolar kurunun etkisi ile yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Özellikle yaz aylarına dikkat!

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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı. Uzun süredir altında durum böyle... Dün altının ons fiyatı ve dolar kuruna paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.341 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, 6 Haziran 2023 yani bugün 1.353 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.220 lira, Cumhuriyet altını da 8.990 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 1.960 dolardan alıcı buluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

İslam Memiş: 1350 lira altında bulursanız bedava

Piyasa Uzmanı İslam Memiş ise son videosunda önemli mesajlar verdi ve Memiş şunları kaydetti:

Benim nazarımda 1350 lira seviyesinin altında rakam yok ancak gram altın TL fiyatında son bir kez 1350 lira seviyesi altında bir fiyatlanma görebiliriz ama fiziki tarafta görür müyüz bilmiyorum.1350 lira seviyesi altında fiziki tarafta gram altın bulursanız bedavadır. Gram altındaki düşüşler alım fırsatıdır. Yaz aylarında 1450 lira üzerinde ataklar göreceğiz. Elinde altın bulunduran yatırımcı sessiz şekilde beklemeli.