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YSP Adana Milletvekili Tülay Oruç, Meclis Başkanı adaylık başvurusunu yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
YSP Adana Milletvekili Tülay Oruç, Meclis Başkanı adaylık başvurusunu yaptı

 Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, Meclis Başkanlığı adaylık başvurusunu TBMM Başkanlığına sundu.

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Oruç, başvurusunu YSP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ile yaptı.

Başvuru sonrası açıklamada bulunan Tiryaki, parlamentoda Meclis Başkanlığı konusunda bir mutabakat sağlanmadığını belirterek, ittifak partilerinin diğer siyasi partilerle görüşme gereksinimi duymadığını dile getirdi.

Her siyasi partinin kendi adayını gösterdiğini söyleyen Tiryaki, "Parlamentonun açıldığı günlerde dahi bir mutabakat arayışı yoksa, geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayacak bir şey olmayacaktır. Umuyorum gruplar bundan sonra parlamento çalışmalarında birbirleri ile daha fazla diyalog içerisinde olurlar, ortak bir karar almaya çalışırlar." ifadelerini kullandı.

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