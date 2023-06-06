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Ekipler 3 ay boyunca takip etti: 2.5 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi!

Ekipler 3 ay boyunca takip etti: 2.5 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi!

İSTANBUL’da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp haklarında terör örgütü soruşturması olduğunu iddia ederek milyonlarca lira dolandıran 23 kişilik şebeke çökertildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 595 bin lira para ve yaklaşık 2 milyon lira değerinde altın ele geçirildi.

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İstanbul polisi, telefonla aradıkları kişileri dolandıran şebeke üyelerini yakalamak için operasyon başlattı. 3 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyeleri tespit edildi.

Şebeke üyelerinin aradıkları şahıslara kendilerini polis, hakim ya da savcı olarak tanıtarak banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyledikleri tespit edildi. Şebeke üyelerinin para ve altın aldıkları kurbanlarını milyonlarca lira dolandırdıkları tespit edildi.

20 eyleme karıştıkları tespit edilen şebeke üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Ara operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, bunlardan 5'i tutuklandı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adreslere 2 Haziran'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 10 şarjör, 100 fişek, 1 sahte polis kimliği, 1 telsiz, 4 kelepçeyle 595 bin lira nakit para ve yaklaşık 2 milyon lira değerinde altın ele geçirildi.

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