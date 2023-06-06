Kılıçdaroğlu'ndan yemin töreninde 'neden ayağa kalkmadınız?' sorusuna cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'ye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı yemin töreninde neden ayağa kalkmadınız?" sorusuna "Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki" yanıtını verdi.

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Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu, "mücadeleye devam" dedi.

Seçim gecesi, koltuğu bırakmayacağının işaretini veren Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini de kendine bağladı.

CHP'de toplu istifa süreci sonrası partiyi kurultaya taşıyacak olan yeni MYK (Merkez Yürütme Kurulu) da belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik dahi etmeyen Kılıçdaroğlu, TBMM'de düzenlenen yemin töreninde de Başkan Erdoğan salona geldiğinde ayağa kalkmamıştı.

Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili Sözcü TV'den İpek Özbey'e açıklamalarda bulundu.

"Parti genel başkanı olarak görüyorum"

Erdoğan salona girdiğinde neden ayağa kalkmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki…" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Kendisini bir tek parti genel başkanı olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna da , "evet öyle" yanıtını verdi.