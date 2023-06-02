Milletvekili yemin töreninden dikkat çeken kareler

MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı. Şentop, Meclis Başkanlığı mührünü Bahçeli'ye teslim etti ve bir buket çiçek verdi. Devir teslimin ardından TBMM Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli ile milletvekilleri katıldı. Bahçeli'nin anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.