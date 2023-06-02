Milletvekili yemin töreninden dikkat çeken kareler
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28'inci yasama dönemi başladı. İlk oturumu en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Geçici TBMM Başkanı olarak yönetiyor. Milletvekilleri, illerin alfabetik sıralamasına göre yemin ediyor.
MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı. Şentop, Meclis Başkanlığı mührünü Bahçeli'ye teslim etti ve bir buket çiçek verdi. Devir teslimin ardından TBMM Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli ile milletvekilleri katıldı. Bahçeli'nin anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni dolayısıyla TBMM'ye geldi. Erdoğan'ı Meclis'te, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu resmi törenle karşıladı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) milletvekili genel seçim sonuçlarını ardından TBMM Genel Kurulu'nda, 28. Dönem Milletvekili Andiçme töreni yapıldı.