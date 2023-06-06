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Fahiş kira için harekete geçiliyor! Yüzde 25 sınırı süresi uzatılacak, haksız kazanç sağlayanlara hapis yolda

Fahiş kira için harekete geçiliyor! Yüzde 25 sınırı süresi uzatılacak, haksız kazanç sağlayanlara hapis yolda

Fahiş kira artışını engellemek için yasal düzenleme yolda. Kira artışına yüzde 25 sınırının süresinin uzatılması beklenirken, fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi planlanıyor.

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Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan karar 1 Temmuz'da sona erecek. O düzenlemenin süresinin uzatılması bekleniyor. TRT Haber'deki habere göre kira uyuşmazlıklarında diğer formüller de masada. 

Adalet Bakanlığı çalışmasını tamamladı. Buna göre Türk Ceza Kanunu’ndaki değişiklikle piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla haksız kazanç sağlayanlara bir ila üç yıl hapis cezası verilmesi planlanıyor.

İki yıla kadar olan suçlarda tutuklu yargılama yapılamazken, üç yılla haklarında soruşturma açılan fahiş kira artışına sebebiyet verenler, mahkemenin takdiri ile tutuklu da yargılanabilecekler. 

Arabulucuya gidilmeden dava süreci başlamayacak

27'inci dönemde kabul edilen zorunlu ara buluculuk dönemi de eylülde başlayacak. Buna göre arabulucuya gidilmeden dava süreci başlatılamayacak. 

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