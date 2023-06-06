Bedia Akartürk'ün yaşı kaç, evli mi? Bedia Akartürk evlilikleri, kızının babası kimdir?

Güçlü sesi ve türkülere kattığı yorum ile sevilen isim Bedia Akartürk katıldığı bir program sonrası merak edildi. 81 yaşında olan Bedia Akartürk'ün hayatı da merak konusu oldu. Aslen İzmir Ödemişli olan Bedia Akartürk 1960 yılında Atilla Seller ile evlendi fakat bu evlilik 2007 yılında ölüm nedeniyle sona erdi. Bedia Akartürk'ün Nihal Yıldız Seller adında bir kızı var.

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Güçlü sesi, eşsiz yorumu ile müziğin duayen isimlerinden biri olan Bedia Akartürk'ün hayatı araştırılmaya başladı. Sanat hayatı boyunca birçok ödül alan ve 7 sinema filminde yer alan Bedia Akartürk aslen İzmir Ödemişli ve 80 yaşında. 1960 yılında Atilla Seller ile evlilik yapan Bedia Akatürk, eşini kalp krizi sonucu 2007 yılında kaybetti. Bedia Akartürk'ün Nihal Seller adında bir kızı var.

Bedia Akartürk kimdir?

Bedia Akartürk 04 Şubat 1941 tarihinde İzmir'in ödemiş ilçesinde dünyaya geldi, ve aile'nin tek çocuğudur.

Ailenin tek çocugu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve gerçek adını hiç değiştirmemiştir.

Bedia Akartürk Sanat hayatına İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'na geçmiştir.

Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiyeyi en güzel şekilde temsil etmiştir.Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuştur ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik ünvanına layık görülmüştür.

Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir. Sesinin rengi 1000 ses arasında fark edilecek güzelliktedir. 100 yıl geçse yine anılacak milli bir değerdir.

BEDİA AKARTÜRK ALBÜMLERİ

45'lik

Anadolu Türküleri

Anam Ağlar

Aşka Yemin

Bayramdan Bayrama

Bedia Akartürk

Denize Dalayım Mı

Derdimi Dermana Gezdim

Folklör Kraliçesi (1975)

Gitme Bülbül

Gülende

Kervan (Ey Sevdiğim)

Konyalım yürü

Konya Bülbülü 1

Konya Bülbülü 2

Kullar Olam

Neyleyim Neyleyim

Özür Diliyorum Senden (2004)

Ödemiş Türküleri

Sıla Hasreti

Yumurtanın Kulpu Yok

Zühtü (1978)