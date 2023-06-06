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Bakan Hakan Fidan Twitter hesabı açtı! İşte ilk paylaşımı geldi: "Dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz"

Bakan Hakan Fidan Twitter hesabı açtı! İşte ilk paylaşımı geldi: "Dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devreden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Twitter'da resmi hesap açarak ilk paylaşımını yaptı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "@HakanFidan" kullanıcı adıyla resmi Twitter hesabı açtı.

Fidan, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın'a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz."

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