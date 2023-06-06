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Fatih Terim'in hesabı hacklendi 'Ali Koç' paylaşımı yapıldı: İtibar edilmemesini rica ederim

Fatih Terim'in hesabı hacklendi 'Ali Koç' paylaşımı yapıldı: İtibar edilmemesini rica ederim

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı Ali Koç'lu paylaşımla herkesi şaşırttı. Kısa süre içerisinde paylaşım silinirken, deneyimli hoca hesabından kontrol dışı paylaşımda bulunulduğunu belirtti.

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Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı Ali Koç'lu paylaşımla herkesi şaşırttı. Kısa süre içerisinde paylaşım silinirken, deneyimli hoca hesabından kontrol dışı paylaşımda bulunulduğunu açıkladı.

Fatih Terim'in hesabından yapılan paylaşımda Ali Koç ile birlikte yer aldığı bir video kullanıldı. Videoda deneyimli hocaya ait olan, "Arkadaşlar biz adı geçen kişilerle rakip bile değiliz." sözlerinin yer alması dikkat çekti. Paylaşım kısa süre içerisinde silinirken, Fatih Terim'den açıklama geldi.

Deneyimli hoca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün sosyal medya hesabıma yapılan müdahale sonrası, hesabımdan kontrol dışı bir paylaşımda bulunulmuştur. Kısa sürede fark edilen bu paylaşım kaldırıldıktan sonra hesabım yeniden kontrol altına alınmıştır. Söz konusu paylaşıma itibar edilmemesini rica ederim." ifadelerini kullandı.

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