İrlandalı 33 yaşındaki kadın Muğla'da Müslüman oldu!Yeni ismi bakın ne oldu
İrlandalı 33 yaşındaki Stephanie Cathrine Özengeç, Muğla'da Müslüman oldu ve "Elif" ismini aldı.Abone ol
Muğla'nın Ortaca ilçesinde eşi Uğur Özengeç ile yaşayan Stephanie Cathrine Özengeç, Müslümanlığı araştırıp, kendi isteğiyle İslamiyet'e geçmek istediğini belirterek, eşiyle Muğla Müftülüğüne başvurdu.
Cathrine için Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın makamında ihtida töreni düzenlendi. Cathrine Özengeç , ihtida töreniyle "Elif" ismini alarak Müslüman oldu.