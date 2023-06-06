BIST 5.373
DOLAR 21,50
EURO 23,11
ALTIN 1.357,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İrlandalı 33 yaşındaki kadın Muğla'da Müslüman oldu!Yeni ismi bakın ne oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İrlandalı 33 yaşındaki kadın Muğla'da Müslüman oldu!Yeni ismi bakın ne oldu

 İrlandalı 33 yaşındaki Stephanie Cathrine Özengeç, Muğla'da Müslüman oldu ve "Elif" ismini aldı.

Abone ol

Muğla'nın Ortaca ilçesinde eşi Uğur Özengeç ile yaşayan Stephanie Cathrine Özengeç, Müslümanlığı araştırıp, kendi isteğiyle İslamiyet'e geçmek istediğini belirterek, eşiyle Muğla Müftülüğüne başvurdu.

Cathrine için Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın makamında ihtida töreni düzenlendi. Cathrine Özengeç , ihtida töreniyle "Elif" ismini alarak Müslüman oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da Ergene Belediyesi'nde 'rüşvet' operasyonu: 5'i belediye personeli 20 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'da Ergene Belediyesi'nde 'rüşvet' operasyonu: 5'i belediye personeli 20 kişi gözaltına alındı
Bakan Hakan Fidan Twitter hesabı açtı! İşte ilk paylaşımı geldi: "Dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz"
Bakan Hakan Fidan Twitter hesabı açtı! İşte ilk paylaşımı geldi: "Dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz"
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 'mavi vatan' dedi Yunan medyası: Türkiye meydan okumayı sürdürüyor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 'mavi vatan' dedi Yunan medyası: Türkiye meydan okumayı sürdürüyor
PFDK ceza yağdırdı! MKE Ankaragücü, Galatasaray, Trabzonspor...
PFDK ceza yağdırdı! MKE Ankaragücü, Galatasaray, Trabzonspor...
Yeni Kabine ilk kez toplandı! Asgari ücrete, emekli ve memur maaşlarına zam masada
Yeni Kabine ilk kez toplandı! Asgari ücrete, emekli ve memur maaşlarına zam masada
Bedia Akartürk'ün yaşı kaç, evli mi? Bedia Akartürk evlilikleri, kızının babası kimdir?
Bedia Akartürk'ün yaşı kaç, evli mi? Bedia Akartürk evlilikleri, kızının babası kimdir?
YSP Adana Milletvekili Tülay Oruç, Meclis Başkanı adaylık başvurusunu yaptı
YSP Adana Milletvekili Tülay Oruç, Meclis Başkanı adaylık başvurusunu yaptı
Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
Almanya Savunma Bakanı Pistorius: "Rusya enerjisine olan bağımlılığımızı azalttık"
Almanya Savunma Bakanı Pistorius: "Rusya enerjisine olan bağımlılığımızı azalttık"
Ekipler 3 ay boyunca takip etti: 2.5 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi!
Ekipler 3 ay boyunca takip etti: 2.5 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi!