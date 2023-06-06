Abdulkadir Uraloğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Abdulkadir Uraloğlu eşi kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. 2 bakan hariç tüm bakanlar koltuk değiştirdi. Yeni kabinede dikkat çeken isimlerden biri de Abdulkadir Uraloğlu oldu. Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu. Bu gelişmeden sonra Abdulkadir Uraloğlu merak konusu oldu. Peki kimdir Abdulkadir Uraloğlu, kaç yaşında, aslen nereli?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran cumartesi günü Meclis'te yemi etti ve yeni kabinesini duyurdu. Kabinede 2 kişi hariç tüm isimler değişti. Yeni kabinenin en dikkat çeken isimlerinden biri de Abdulkadir Uraloğlu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karara göre Altyapı Bakanı ve Ulaştırma Bakanlığı'na Abdulkadir Uraloğlu getirildi. Abdulkadir Uraloğlu geldi. Uraloğlu'nun hayatı ve siyasi yaşamı vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu kimdir, kaç yaşında?

Abdulkadir Uraloğlu kimdir?

Abdulkadir Uraloğlu, 1966 yılında Trabzon'da doğdu. 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl özel sektörde Saha Mühendisi olarak görev aldı. 1989 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki kariyerine başladı.

Erzurum 12. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi olarak başlayan Uraloğlu, 1990-1998 yılları arasında Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi, Kontrol Mühendisi ve Kontrol Şefliği görevlerinde bulundu ve 1998 yılında Erzurum Bölge Müdürlüğü Yapım Başmühendisliği'nde getirildi.

2003 yılında Trabzon 10. Bölge Müdür Yardımcılığı, 2005 yılında Kayseri 6. Bölge Müdürlüğü, 2006 yılında da Samsun 7. Bölge Müdürlüğü'ne atandı. Samsun'da 6,5 yıl görevini sürdürdü ardından İzmir 2. Bölge Müdürü oldu ve 2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karayolları Genel Müdürü olarak atandı.