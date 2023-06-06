DEVA Partisi ile Gelecek Partisi birleşiyor mu? İlk açıklama geldi

DEVA Partisi ile Gelecek Partisi'nin birleşeceği yönünde iddialar ortaya atıldı. DEVA partisinden iddialarla ilgili ilk açıklama geldi. TBMM'de grup kurma ve bununla ilgili diğer konuların yetkili organlarda ve karar süreçlerinde tüm yönleriyle değerlendirileceği, bu aşamada yetkili kurulların karara bağladığı somut bir formülün söz konusu olmadığı bildirildi.

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Ali Babacan’ın Genel Başkanlığını yürüttüğü DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi’nin birleşmesi yönünde görüşmeler yapıldığı öne sürüldü.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde şu satırları kaleme aldı: Bu iki siyasi partinin birleşmesi için görüşmeler yapılıyor. Bu konuda hayli yol alındı. DEVA ile Gelecek Partisi birbirine yakın. O yüzden birleşmesi sancılı olmaz. Bu partilerde eğer birleşme gerçekleşirse ‘Eş başkanlık’ döneminin yanı sıra Davutoğlu’na ‘Onursal genel başkanlık’ unvanı da verilebilir. İki partinin genel başkanları arasında görüşmeler devam ederken, TBMM’de güçlü bir grup oluşturabilmek için Saadet Partisi’nin de grupta yer alması amaçlanıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında da bu konuda görüşme yapıldı."

"Somut bir formül söz konusu değildir"

Konuyla ilgili bugün DEVA Partisi’nden açıklama geldi. Açıklamada, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası TBMM'de grup kurma ve bununla ilgili diğer hususlarda medyada çeşitli haber ve değerlendirmelerin yer aldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

“28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri sonrasında TBMM'nde grup kurma ve bununla ilgili diğer hususlarda yazılı ve görsel medyada çeşitli haber ve değerlendirmeler yer almaktadır. TBMM'de Grup kurma ve bununla ilgili diğer konularda gündeme gelen düşünce ve seçenekler Partimizin yetkili organlarında ve karar süreçlerinde tüm yönleriyle değerlendirilecek olup, bu aşamada yetkili kurullarımızın görüşüp karara bağladığı somut bir formül söz konusu değildir.”