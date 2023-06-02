Emekli bayram ikramiyesi zamlı mı ödenecek 2023 ne zaman yatar?

Milyonlarca emekli Kurban bayramında ödenecek olan bayram ikramiyesi kaç para olacak, zam mı gelecek araştırması yapıyor. 2 bin lira olan bayram ikramiyesinin zamlı olarak ödeneceği konuşulanlar arasında. Bayram ikramiyeleri hesaplara 1 hafta önce yani 21 Haziran Çarşamba gününden itibaren yatırılması bekleniyor.

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Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalmasıyla emekli ikramiyesi ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Emekli ikramiyesi ne kadar, zam var mı?" sorusu araştırması sıklaştı. Bizler de sizler için emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusunun yanıtına dair detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte, 2023 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeleri

Bayram ikramiyesi ne kadar?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak. Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

Zam geldi mi?

Mustafa Elitaş, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 900 lira artırılarak 2 bin liraya çıkarılacağını açıkladı ve düzenlemeden yaklaşık 15 milyon kişinin yararlanacağını söyledi.

En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltiliyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

Mart ayında emeklilik başvurusunu yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan geçerli olarak bağlanacak. Yani emekli bayram ikramiyesi almaya hak kazanacaklar. Ancak maaş bağlanması demek o tarihten itibaren hak kazanacak anlamı taşıyor. Emeklilik işlemleri ne zaman biterse EYT'liler maaşlarını ve ikramiyelerini hesaplarında görecek.

Örneğin emeklilik işlemleri tamam olan SSK'lı EYT'liler 17-26 Nisan arasında Bağ-Kur'lular ise 25-28 Nisan arasında ödeme alacak.