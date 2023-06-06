Bayram harçlığı sorgulama 2023 e devlet bayram harçlığı kimler alacak?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, öğrencilere bayram harçlığı konusu gündeme geldi. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı verilmesi büyük merakla araştırılıyor. Öğrenciler, bayram harçlığı verilecek mi, ne zaman yatacak? Öğrencilere bayram harçlığı ne kadar, başvurusu nasıl yapılır? sorularına cevap arıyor. İşte konuya ilişkin son güncel durum...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti cephesinin 2023 seçim vaatleri arasında yer aldığı belirtilen öğrencilere bayram ikramiyesi başvuru tarihleri, şartları ve ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Tutarının 1000 TL olacağı öngörülen öğrencilere bayram ikramiyesi verilecek mi, ne zaman verilecek merak ediliyor. Peki, Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nereden yapılır, şartları neler, kimler alabilir? İşte Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvuru süreci hakkında tüm merak edilenler...

Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi yılda iki kez verilmesi planlanan bayram harçlığı gündemden düşmüyor. Üniversite öğrencileri konuya ilişkin bilgi almak istiyor.

Öğrencilere bayram harçlığı kaç para?

Öğrencilere verilmesi planlanan bayram harçlığı 1000 TL olarak duyurulmuştu.

Öğrencilere hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda yılda iki kez bayram harçlığı verilmesi planlanıyor. Öğrencilere bayram harçlığı hakkında henüz resmi açıklama yok.

Konuya ilişkin resmi paylaşım yapıldığında tüm detayları haberimize ekleyeceğiz.