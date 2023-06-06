Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe 3 aday var

Fenerbahçe, kaçan şampiyonluk sonrası Türkiye Kupası finaline Jorge Jesus ile çıkmayabilir. Portekizli çalıştırıcının yerine teknik direktörlük için 3 isim gündemde.

Abone ol

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'la kaçan şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı yenip, Türkiye Kupası'nı kazanması halinde yola devam edebilirdi. Ancak derbide gelen ağır yenilgi sonrası bu ihtimal ortadan kalkmış gibi görünüyor.

Portekizli teknik adamın bileti kesildi. Hatta Türkiye Kupası Finali'ne bile Jesus'la çıkılmayabileceği iddia ediliyor.

3 aday var!

Jesus'a veda etmeye hazırlanan Fenerbahçe Yönetimi, yeni teknik direktör için kolları sıvadı. İlk adaylar olarak Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu, Adana Demirspor ile çok iyi bir sezon geçiren Vincenzo Montella ve geçen sezon Trabzonspor'u şampiyon yapan Abdullah Avcı belirlendi.

Luce'nin sözleşmesi sürüyor

Sarı-Lacivertliler ilk olarak bu 3 teknik adamla masaya oturmayı planlıyor. Yapılacak ilk görüşmelerin ardından hoca konusunda yol haritası belirlenecek. Lucescu, yaptığı her açıklamada Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü söylemişti. Ancak 77 yaşındaki teknik adamın Dinamo Kiev ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca bazı kaynaklar da Lucescu'nun bu bu teklife olumlu yaklaşmayacağını belirtti.

Montella'da tek soru işareti var

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise Montella konusunda sorun çıkarmayacaklarını söylemişti. İtalyan hoca, Akdeniz ekibinde çok iyi işler yapsa da Milan, Roma, Sevilla, Fiorentina gibi üst düzey takımlardaki macerası kötü sonuçlanmıştı. Fenerbahçe adına Vincenzo Montella konusundaki tek soru işareti de bu.

Abdullah Avcı teklif bekliyor

Diğer yandan Abdullah Avcı, adaylar arasında boşta olan tek isim konumunda. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ve Beşiktaş'ta yaşayamadığı şampiyonluğu Trabzonspor'da yaşadı. Avcı, geçmiş yıllarda da Ali Koç'un çalışmak istediği bir teknik direktördü. 59 yaşındaki çalıştırıcının Sarı-Lacivertlilere sıcak baktığı ve teklif beklediği öğrenildi.