BIST 5.386
DOLAR 21,50
EURO 23,10
ALTIN 1.354,40
HABER /  GÜNCEL

TİGEM, 46 tay satarak 10 milyon 480 bin lira gelir elde etti

TİGEM, 46 tay satarak 10 milyon 480 bin lira gelir elde etti

TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 46 tay, Karacabey’de ihaleyle satıldı. Satışın geliri 10 milyon 480 bin lira olarak hesaplandı.

Abone ol

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen taylar görücüye çıktı.

Bursa’nın Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’ndeki ihalede, 68 tay açık artırma usulüyle satışa konuldu.

En yüksek fiyata giden tay

Çok sayıda kişinin katıldığı ihalede en yüksek fiyatla alıcı bulan tay, 680 bin lirayla "Baharabakan" oldu.

Bu tayı 670 bin lirayla "Edizbarış" ve 650 bin lirayla "Korhanbey" izledi.

10 milyondan fazla gelir elde edildi

Taylardan 46'sı satıldı. TİGEM, bu satışlardan 10 milyon 480 bin lira gelir elde etti.

ÖNCEKİ HABERLER
MİT Başkanlığında devir teslim! İbrahim Kalın Hakan Fidan'dan görevi devraldı
MİT Başkanlığında devir teslim! İbrahim Kalın Hakan Fidan'dan görevi devraldı
Video paylaştıktan sonra yaşamına son verdi! THY'den eski çalışanla ilgili açıklama
Video paylaştıktan sonra yaşamına son verdi! THY'den eski çalışanla ilgili açıklama
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan AB ülkelerine vize tepkisi
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan AB ülkelerine vize tepkisi
Bayram harçlığı sorgulama 2023 e devlet bayram harçlığı kimler alacak?
Bayram harçlığı sorgulama 2023 e devlet bayram harçlığı kimler alacak?
DEVA Partisi ile Gelecek Partisi birleşiyor mu? İlk açıklama geldi
DEVA Partisi ile Gelecek Partisi birleşiyor mu? İlk açıklama geldi
Emekli bayram ikramiyesi zamlı mı ödenecek 2023 ne zaman yatar?
Emekli bayram ikramiyesi zamlı mı ödenecek 2023 ne zaman yatar?
"Dayak nasıl olur gör bakalım" diyerek öğrenciyi dövdü! Öğretmen suçlamaları kabul etmedi
"Dayak nasıl olur gör bakalım" diyerek öğrenciyi dövdü! Öğretmen suçlamaları kabul etmedi
Bankacı Müjgan, Borsa'da rallicileri 800 milyon lira dolandırdı! Fatih Terim vurgunu taktiği...
Bankacı Müjgan, Borsa'da rallicileri 800 milyon lira dolandırdı! Fatih Terim vurgunu taktiği...
MHP'li belediye meclis üyesi hayatını kaybetti
MHP'li belediye meclis üyesi hayatını kaybetti
Abdulkadir Uraloğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Abdulkadir Uraloğlu eşi kimdir?
Abdulkadir Uraloğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Abdulkadir Uraloğlu eşi kimdir?