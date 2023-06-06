Video paylaştıktan sonra yaşamına son verdi! THY'den eski çalışanla ilgili açıklama

Türk Hava Yolları (THY), Japonya'da intihar eden eski çalışanı hakkında çıkan iddia ve paylaşımların incelendiğini bildirdi.

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Türk Hava Yolları'nın (THY) yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services'te (TGS) uzun yıllar çalışan Ömer Koray Özbay'ın paylaştığı video sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoda uzun yıllar baskı ve haksızlıklar gördüğünü anlatan Özbay'dan daha sonra haber alınamadı. Video ile birlikte 4 sayfalık yazılı not da paylaşan Özbay'ın intihar ettiği ortaya çıktı.

THY'den açıklama: Konu titizlikle takip edilmektedir

Türk Hava Yolları (THY) intihar eden eski çalışanı Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddia ve paylaşımların incelendiğini açıkladı.

THY Basın Müşavirliğince, çalışmak için gittiği Japonya'da intihar ederek hayatına son veren eski çalışanı Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İnternet ve sosyal medya mecralarında ortaklığımız iştiraklerinden TGS'de (Turkish Ground Service) görev yapmış ve 2019 yılı Mart ayında kendi isteğiyle görevinden ayrılmış Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddia ve paylaşımlar, şirketimizin ilgili birimlerince incelenmekte olup, konu titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

Çok ciddi iddialar: Torpil olayları, liyakatsizlik ve adam kayırma...

Ömer Koray Özbay tarafından paylaşılan ve 10 dakikadan biraz daha uzun olan videoda çok ciddi iddialar mevcut. Özbay, THY bünyesinde çok ciddi torpil olaylarının döndüğünü, liyakatsizlik ve adam kayırmanın tepe noktasına ulaşıldığını ileri sürdü. Özbay'ın paylaştığı videoyu izlediğimizde, özellikle de birkaç isimden bahsedildiğini görüyoruz. THY çalışanı, kendi ifadesine göre videoda bahsi geçen isimler nedeniyle yaşamına son verdi.

İddialar sadece bunlarla da sınırlı değil. Özbay, paylaştığı videoda, işten çıkarılmayla sonuçlanması gereken hatalar yapıldığını ancak bunların sessiz sakin üstünün kapatıldığını iddia ediyor. Ayrıca THY gibi devasa bir şirketin ihaleleri için bile torpilli eleman şartı sunulduğunu söylüyor. Ömer Koray Özbay tarafından ortaya atılan iddialar, Türk Hava Yolları'nın marka imajına zarar verebilecek kadar ciddi.

"İş bulamazsın" tehdidi

Ömer Koray Özbay'ın Türk Hava Yolları ile ilgili iddiaları anlattıkça derinleşiyor. Merhum vatandaş, COVID-19 pandemisi döneminde Türk Hava Yolları'ndan istifa etmek zorunda bırakıldığını, üstelik Türkiye'ye dönmesi halinde de "iş bulamazsın" şeklinde tehditlerle karşı karşıya kaldığından bahsediyor. Üstelik Özbay, THY'de yetkili olan bir ismin kendisini arayıp, bir arkadaşının yanında garson olarak çalışmasını teklif ettiğini de söylüyor. Özbay, iddiasına göre bu süreçte kendi başının çaresine bakmak zorunda bırakılmış.

İntihar edeceğini üst düzey çalışana söylemiş

İşin belki de en acı tarafı ise Ömer Koray Özbay'ın intihar edeceğini çoktan THY'deki üst düzey çalışana söylemiş olması. Kelimenin tam anlamıyla emdiği süt burnundan gelen vatandaş, üst düzey yöneticiden sağlıklı bir dönüş alamamış. Sadece bu da değil. Ömer Koray Özbay, Türk Hava Yolları yönetimine e-posta ile ulaşarak durumu izah ettiğini ancak yine hiçbir dönüş olmadığını söylüyor.

Video "benim canımı alan kişi sensin" sözleriyle sona eriyor.