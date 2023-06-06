Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi sonrası sessizliğini bozdu

Seçim yenilgisinin ardından sessizliğe bürünen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Depremzedelere toplu elektrik faturası kesildiğini belirten Kılıçdaroğlu, ''İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin." dedi

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Seçimlerden yenilgiyle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sessizliğini bozdu. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, depremzedelere kesilen toplu elektrik faturalarına isyan etti.

"İnsanlığınız yok sizin"

Kılıçdaroğlu, "Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açmıştı. Asrın felaketinde 50 binden fazla insan hayatını kaybederken, binlerce bina da yerle bir oldu. Felaket sonrası depremzedelerin faturaları 3 ay süre ile ertelenmişti.