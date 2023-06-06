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Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Başakşehir'e yenildi

Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Başakşehir'e yenildi

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek rakibinin 3 maçlık galibiyet serisine son verdi.

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Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Başakşehir sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi, ev sahibi Medipol Başakşehir 3-1 galip tamamladı. Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren goller; 34. dakikada Deniz Türüç, 48. dakikada Eren Elmalı (kendi kalesine) ve 79'da Lucas Lima'dan geldi. Trabzonspor'un tek sayısını 62'de Edin Visca kaydetti. 

Geçen haftaya göre 5 değişiklik

Trabzonspor, geçen hafta 5-1 kazandığı Corendon Alanyaspor maçının 11'ine göre sakatlıklar nedeniyle 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda, Gbamin, Uğurcan Çakır, Bartra, Gomez, Yusuf Yazıcı, Denswil ve Bakasetas sakatlıkları bulunduğu için kadroda yer almadı. Gaziantep FK'den kiralık alınan Markovic ve Siopis'e ise izin verildi.

Teknik direktör Nenad Bjelica sakatlıkların çokluğu nedeniyle, geçen hafta 5-1 kazandığı Corendon Alanyaspor maçının 11'ine göre 5 farklı oyuncuya görev verdi.

Bjelica, geçen maça göre ilk 11'de sağ bekte görev alan Larsen yerine Serkan Asan'a, orta sahada görev alan Siopis yerine Doğucan Haspolat'a, Bakasetas yerine Bardhi'ye, takımdan ayrılan Hamsik yerine Emirhan Zaman'a ve Trezeguet yerine de Arif Boşluk'a forma şansı verdi.

Kaleyi Muhammet Taha Tepe'ye emanet eden Bjelica, geri dörtlüyü Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta sahada Doğucan Haspolat, Bardhi, Emirhan Zaman, Visca ve Arif Boşluk'u görevlendiren Hırvat teknik direktör, ileri uçta Umut Bozok tercihini değiştirmedi.

Alt yapıdan 6 oyuncu yedek kulübesinde

Trabzonspor'da sakatlıklar ve özel izinler nedeniyle yedek kulübesinde çok sayıda genç oyuncu oturdu. Teknik direktör Nenad Bjelica, alt yapıdan Hakan Aydın (20), Salih Malkoçoğlu (18), Abdurrahman Bayram (18), Engin Yıldırım (18), Ali Yılmaz (19) ve Oğuzhan Yılmaz'ı (16) yedek kadroya dahil etti.

Corendon Alanyaspor galibiyetiyle bu sezon ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, Medipol Başakşehir deplasmanında kazanarak ligi 5. sırada bitirmeyi hedefliyor.

Bu sonucun ardından Başakşehir sezonu 62 puanla 5. sırada tamamladı. Trabzonspor ise ligi 57 puanla 6. basamakta bitirdi.

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