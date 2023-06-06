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MSB: Yaşar Güler'in sosyal medya hesabı yok

MSB: Yaşar Güler'in sosyal medya hesabı yok

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in sosyal medya hesabına dair yaptığı açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Sn. Bakan adına açılmış hesaplar sahtedir ve itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Milli Savunma Bakanı olarak göreve başlayan Yaşar Güler'in sosyal medya hesaplarına dair bir açıklama geldi.

"Yaşar Güler’in şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır"

Açıklamada Bakan Güler'in sosyal medya hesabının bulunmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Sn. Bakan adına açılmış hesaplar sahtedir ve itibar edilmemelidir. Sn. Bakan’ın faaliyetlerini Millî Savunma Bakanlığının resmî sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz."

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