Benzema'dan 600 milyon Euro'luk imza

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad, Fransız forvet Karim Benzema'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El-İttihad, Fransız yıldız Karim Benzama'yı transfer ettiğini duyurdu.

Suudi ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Benzema burada. Yeni bir kaplan kükreyecek. İttihad'a hoş geldin." ifadeleri yer aldı.

Real Madrid'den ayrılan ve yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayan 35 yaşındaki Benzema, üzerinde 2026 yazılı formayla poz verdi.

Arabistan ekibinin, Karim Benzema'ya yıllık 200 milyon Euro maaş ödeyeceği ifade edildi. Benzema, 3 yılda toplam 600 milyon Euro kazanacak.

Benzema, 14 yıl forma giydiği Real Madrid ile 5'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4'er UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupası ile 3 kez de Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.