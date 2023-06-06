BIST 5.389
DOLAR 21,53
EURO 23,08
ALTIN 1.358,01
HABER /  SPOR

Benzema'dan 600 milyon Euro'luk imza

Benzema'dan 600 milyon Euro'luk imza

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad, Fransız forvet Karim Benzema'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Abone ol

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El-İttihad, Fransız yıldız Karim Benzama'yı transfer ettiğini duyurdu.

Suudi ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Benzema burada. Yeni bir kaplan kükreyecek. İttihad'a hoş geldin." ifadeleri yer aldı.

Real Madrid'den ayrılan ve yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayan 35 yaşındaki Benzema, üzerinde 2026 yazılı formayla poz verdi.

Arabistan ekibinin, Karim Benzema'ya yıllık 200 milyon Euro maaş ödeyeceği ifade edildi. Benzema, 3 yılda toplam 600 milyon Euro kazanacak.

Benzema, 14 yıl forma giydiği Real Madrid ile 5'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4'er UEFA Süper Kupa, La Liga ve İspanya Süper Kupası ile 3 kez de Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Başakşehir'e yenildi
Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Başakşehir'e yenildi
MHP Grup Başkanvekilleri belli oldu
MHP Grup Başkanvekilleri belli oldu
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Beşiktaş, Atiba Hutchinson'a veda etti
Beşiktaş, Atiba Hutchinson'a veda etti
Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı ve adaylık açıklaması!
Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı ve adaylık açıklaması!
Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi sonrası sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisi sonrası sessizliğini bozdu
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteri öncesi 14 kişi gözaltına alındı
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteri öncesi 14 kişi gözaltına alındı
İnsan hakları grubu: Kanada'da İslam düşmanlığı yükselmeye devam ediyor
İnsan hakları grubu: Kanada'da İslam düşmanlığı yükselmeye devam ediyor
KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığına İsmail Demir atandı
KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığına İsmail Demir atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı gündemden çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı gündemden çıkacak
AB'nin sağlık kurumları koronavirüs aşılarının güncellenmesini istedi
AB'nin sağlık kurumları koronavirüs aşılarının güncellenmesini istedi