BIST 5.389
DOLAR 22,17
EURO 23,85
ALTIN 1.400,06
HABER /  GÜNCEL

Adana'da erkek öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da erkek öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü

ADANA'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun bahçesinde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Abone ol

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir erkek öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Şahin bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları sona erdi
TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları sona erdi
Mustafa Sarıgül'den açıklama: TDP kapatılacak mı?
Mustafa Sarıgül'den açıklama: TDP kapatılacak mı?
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Şampiyonlar Ligi Final maçı için hangi yollar trafiğe kapatılacak?
Şampiyonlar Ligi Final maçı için hangi yollar trafiğe kapatılacak?
Türk askerinden Kosova'ya takviye sürüyor
Türk askerinden Kosova'ya takviye sürüyor
MSB: Yaşar Güler'in sosyal medya hesabı yok
MSB: Yaşar Güler'in sosyal medya hesabı yok
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla görüştü
Benzema'dan 600 milyon Euro'luk imza
Benzema'dan 600 milyon Euro'luk imza
Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Başakşehir'e yenildi
Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Başakşehir'e yenildi
MHP Grup Başkanvekilleri belli oldu
MHP Grup Başkanvekilleri belli oldu
Beşiktaş, Atiba Hutchinson'a veda etti
Beşiktaş, Atiba Hutchinson'a veda etti