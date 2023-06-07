CIA direktörü gizlice Meriç ve Deeağaç'a geldi! Yunan istihbaratının bile haberi olmadı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, resmi temaslar için gittiği Yunanistan'da, Meriç ve Dedeağaç'a "gizli" bir ziyaret yaptığı ileri sürüldü.

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ABD istihbaratının bir numaralı isminden Türkiye sınırına esrarengiz ziyaret. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, resmi temaslar için gittiği Yunanistan'da, Meriç ve Dedeağaç'a "gizli" bir ziyaret yaptığı ileri sürüldü.

Yunan istihbaratının da haberi yok

AA'nın Yunanistan basınından aktardığına göre Burns'ün 2 Haziran'daki Dedeağaç ziyaretine CIA ajanlarının eşlik ettiği iddia edildi. Haberlerde, Burns'ün Dedeağaç ve Meriç ziyaretinden Yunanistan istihbaratı ve polisinin haberdar olmadığı iddiası da yer aldı.

30 Mayıs'ta Atina'daydı

CIA direktörü Burns, 30 Mayıs’ta da Atina'da bir dizi temaslarda bulunmuştu. Bu ziyaretin bir CIA Direktörünün 11 yıl sonra Yunanistan'a yaptığı ilk ziyaret olduğu ortaya çıkmıştı.