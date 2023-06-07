Motorine gece yarası zam geldi! Yeni zamlar da kapıda! Güncel akaryakıt fiyatları...
Araç sahipleri yeni güne zamla uyandı. Motorinin litresine 1 lira 48 kuruş zam yapıldı. Böylece motorinin litresi 20 lirayı aştı. Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve doların tarihi rekorlar kırarak 22 lirayı aşması nedeniyle yeni zamlar da kapıda. İşte 7 Haziren 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...Abone ol
Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve doların üst üste rekorlar kırması sonrası akaryakıt ürünlerine zam sağanağı bekleniyor. İlk zam dün gece yarısı motorine geldi. Motorine bugünden geçerli olmak üzere 1,48 liralık zam yapıldı.
Zamlı motorin fiyatları...
Zamla birlikte İstanbul’da 19,42 lira olan motorinin litresi 20,90 liraya yükseldi. Motorinin litresi Ankara’da 19,76 liradan 21,24 liraya, İzmir’de de 19,86 liradan 21,34 liraya çıktı.
Güncel benzin ve motorin fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 21,19 TL
Motorin fiyatı: 20,70 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 21,24 TL
Motorin fiyatı: 20,75 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 21,60 TL
Motorin fiyatı: 21,11 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 21,59 TL
Motorin fiyatı: 21,19 TL