7 Haziran Bitcoin ve altcoinlerde son rakamlar! Son 24 saatte en çok o yükseldi

7 Haziran 2023 lider kripto para Bitcoin'de yükseliş mi var düşüş mü? Geçtiğimiz aylarda 30 bin sınırını aşan Bitcoin bugün 26 bin dolar sınırında bulunuyor. İşte kripto para piyasasında günün rakamları...

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Bitcoin 26.937 dolardan, Türk lirası karşısında ise 609.526 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 1.881, Cardano (ADA) 0,345, Dogecoin (DOGE) 0,0698 dolar civarlarında bulunuyor.



Son 24 saatlik periyotta Pepe (PEPE) %15,9′luk artışla en çok yükselen altcoin oldu.

SEC, Binance'in ABD'deki varlıklarının dondurulmasını istedi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dava açtığı kripto para borsası Binance'in ABD'deki varlıklarının dondurulması talebinde bulundu.

SEC, bugün de diğer bir kripto para borsası Coinbase'e menkul kıymet kural ihlalleri gerekçesiyle dava açtığını duyurmuştu.