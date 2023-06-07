Türk Komandosu görev başında! Mehmetçik'in Kosova'ya intikali tamamlandı

Meclis yeni başkanını seçecek! Hangi isimler aday oldu?

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Adana'da bir esnafın iş ilanı hem güldürdü hem düşündürdü

7 Haziran Bitcoin ve altcoinlerde son rakamlar! Son 24 saatte en çok o yükseldi