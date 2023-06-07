Meclis yeni başkanını seçecek! Hangi isimler aday oldu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün 28'inci dönem için yeni başkanını seçecek. Gizli oylama ile yapılacak seçimin ilk iki turunda 400 oy şartı aranıyor.

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Milletvekillerinin yemini ile başlayan 28'inci dönemde şimdi sırada Meclis Başkanı'nı belirlemekte...Genel Kurul, bugün saat 14.00'te toplanacak. TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve 17 kabine üyesi yemin edecek.

TBMM Genel Kurulu 30. Meclis Başkanı'nı seçecek.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun Meclis Başkanı adayı oldu. Ayrıca, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreterliğine verdi.

Kaç oy gerekli?

Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.



