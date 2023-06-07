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Memur ve emekli zammı kesinleşti! Doktor, hemşire, polis, imam, öğretmen maaşları ne kadar olacak?

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Memur ve emekli zammı kesinleşti! Doktor, hemşire, polis, imam, öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam müjdesinin ardından milyonlarca emekli ve memurun maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Mayıs ayı enflasyonuyla birlikte emekli ve memurun enflasyon farkı kesinleşti. İşte Temmuz ayında memur, öğretmen doktor, hemşire maaşlarına gelecek zamlar...

Memur ve emekli zammı kesinleşti! Doktor, hemşire, polis, imam, öğretmen maaşları ne kadar olacak?

TÜİK’in, mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin 2023’ün ikinci yarısında alacakları zam konusunda da son viraja girildi. Açıklanan enflasyon rakamına göre de memur ve emeklileri için enflasyon farkı kesinleşti. Hürriyet yazarı Noyan Doğan zamlı maaşları hesaplayıp yazdı

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Memur ve emekli zammı kesinleşti! Doktor, hemşire, polis, imam, öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Memur emeklileri ile görevdeki memurlar, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. 6. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre de 2023’ün ikinci yarısında görevdeki memurlar ile emeklileri maaşlarını yüzde 6 zamlı alacak. 2023’ün Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 8’i geçmesi halinde de aradaki fark maaş zamlarına eklenecek.

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Memur ve emekli zammı kesinleşti! Doktor, hemşire, polis, imam, öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Enflasyon farkı oluştu

TÜİK, ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyonu yüzde 15.26 olarak açıkladı. Buna göre de görevdeki memurlar ile emeklileri açısından yüzde 7.26’lık enflasyon farkı oluşmuş durumda. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6’lık zam oranına enflasyon farkı da eklendiğinde; memur ve emeklilerinin şimdiden temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 13.26 oldu. Asıl zam oranı TÜİK, 2023’ün Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon rakamını açıkladığında kesinleşecek.

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Memur ve emekli zammı kesinleşti! Doktor, hemşire, polis, imam, öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Bu yılın başında ise memur ve emeklilerinin, yüzde 8.40’lık enflasyon farkı ve yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam zam oranı yüzde 16.40 olmuştu. Ancak refah payı artışı yapılarak, zam oranı yüzde 30’a çıkarılmıştı.

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