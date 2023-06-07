BIST 5.582
DOLAR 23,14
EURO 24,86
ALTIN 1.459,93
HABER /  GÜNCEL

Organik olmayan atıklar sadece kirletmiyor, suyun yapısını da bozuyor

Organik olmayan atıklar sadece kirletmiyor, suyun yapısını da bozuyor

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek: Sudaki bakterileri ortadan kaldıracak toksik maddeler atıyoruz ve suya ağır metaller yüklüyoruz. Suyun taşıma kapasitesi aşıldığında artık tehlike başlıyor.

Abone ol

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belgin Elipek, su kaynaklarına plastik ve benzeri organik olmayan maddelerin atılmasının suyun yapısını bozarak kirlettiğini söyledi.

Prof. Dr. Elipek, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne Çevre Gönüllüleri Derneğince Sarayiçi'nde düzenlenen programda su, toprak ve atmosferin kendini temizleme özelliği olduğunu ifade etti.

Sudaki çözülmüş oksijen ve bakterilerin organik maddeleri parçaladığını vurgulayan Elipek, su kaynaklarına atılan organik olmayan plastik ve benzeri atıkların kirliliğe neden olduğunu dile getirdi.

Suyun kendini temizleme kapasitesinin aşımında problemlerin ortaya çıktığını işaret eden Elipek, "Suya organik madde atıldığında onu parçalayıp elementlerine ayırıyor, tekrar atıldığında yine parçalıyor ama bu devamlı olunca suyun kendini temizleme kapasitesi aşılıyor. Aynı zamanda sudaki bakterileri ortadan kaldıracak toksik maddeler atıyoruz ve suya ağır metaller yüklüyoruz. Suyun taşıma kapasitesi aşıldığında artık tehlike başlıyor. Sudaki oksijen azalıyor ve suyun döngüsü bozuluyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Elipek, su kaynaklarının çöplerle doldurulmasının o su kaynağını kullanılamaz hale getirdiği uyarısında bulundu.

Dünyadaki su varlığının yüzde 97'sini okyanus ve denizlerdeki tuzlu suyun oluşturduğunu ifade eden Elipek, kullanılabilir su miktarının sınırlı olduğuna dikkati çekerek bu kaynakların korunmasının tüm insanlığın görevi olduğunu vurguladı.

Elipek, gelecek yıllarda su sıkıntısı yaşanmaması için tasarrufun önemine işaret ederek su kaynaklarının kirletilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'de flaş ayrılık! Teknik direktör takıma veda etti
Süper Lig'de flaş ayrılık! Teknik direktör takıma veda etti
SPK'den 3 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
SPK'den 3 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı kararı
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Yeni dönemin ilk MGK toplantısı yarın yapılacak
Yeni dönemin ilk MGK toplantısı yarın yapılacak
2 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi! Karantinaya alındılar
2 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi! Karantinaya alındılar
Türk Komandosu görev başında! Mehmetçik'in Kosova'ya intikali tamamlandı
Türk Komandosu görev başında! Mehmetçik'in Kosova'ya intikali tamamlandı
Evde önce yangın çıkardı, sonra balkondan atlayıp intihar etmek istedi! Site sakinleri böyle dövdü
Evde önce yangın çıkardı, sonra balkondan atlayıp intihar etmek istedi! Site sakinleri böyle dövdü
Meclis yeni başkanını seçecek! Hangi isimler aday oldu?
Meclis yeni başkanını seçecek! Hangi isimler aday oldu?
57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali yarın başlıyor
57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali yarın başlıyor
Küçükler Basketbol Türkiye Şampiyonası sona erdi
Küçükler Basketbol Türkiye Şampiyonası sona erdi
Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 30 zanlı yakalandı
Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 30 zanlı yakalandı