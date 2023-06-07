Süper Lig'de flaş ayrılık! Teknik direktör takıma veda etti

Teknik direktör Rıza Çalımbay Sivasspor'a veda etti. Çalımbay, kırmızı-beyazlılarla yola devam etmeyeceğini ve görevinden ayrılacağını açıkladı.

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Son 4 senenin başarıyla geçtiğini aktaran Çalımbay, “Buraya geldiğimde de hiçbir şey düşünmeden geldim. Sivasspor’un tarihinde hiç olmamış bir şey olan Türkiye Kupası'nı aldık. Bunda yönetimimizin ve taraftarımızın büyük katkısı var. Biz çok maça çıktık. Burada bu sezon 50 maç oynadık. 4 sezonda toplamda 191 maç oynadık. Biz herkesten önce sezon açtık ve herkesten sonra sezonu kapattık. Dünya Kulüpler sıralamasında Galatasaray, Trabzon ve Beşiktaş’ın üstünde puan aldık. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. 3 sene üst üste Avrupa’ya gittik. 3 büyükler bile gidemiyor üst üste Avrupa’ya” dedi.

“Çalıştırdığım hiçbir takım düşmemiştir”

Çalımbay, kariyerinde çalıştırdığı hiçbir takımın düşmediğini belirterek, “Ben işimi çok seviyorum. Ben futbolculuk hayatımda da tek bir takımda oynadım. Antrenörlük hayatımda 633. maça çıktım. Bunların hepsi bir istikrar. Kendimi övmek gibi değil. Sivasspor'da çok güzel şeyler yaptık biz. Burada bir tarih yazıldı. Herkesten daha fazla gurur duydum. Çünkü burası kendi memleketim. Bu sezon en zor sezonumuzu oynadık. Hem Avrupa, hem kupa hem ligi götürmek kolay değildi. Biz hiçbir zaman transferde büyük paralar verdirip oyuncular aldırmadık. Kulübün dengesini bozmadan iyi arkadaşlar aldırdık. Takımımızda bir sıkıntı ve kriz vardı onu iyi yönetmemiz gerekiyordu ve yönettik. Benim çalıştırdığım hiçbir takım düşmemiştir. Çalıştığım takımların hepsinde krizi çok iyi yönettik” ifadelerini kullandı.

“Ekibim ve ben ayrılıyoruz”

Rıza Çalımbay, Sivasspor’daki sözleşmesinin sona erdiğini ve takımdan ayrılma kararı aldığını açıklayarak, “Sivas doğduğum ve büyüdüğüm yer benim için çok ayrıdır. O yüzden Sivasspor’da başarılı olmam gerekiyordu ve onu da yaptık. Güzel şeyler yaptık. Artık mutlu şekilde ayrılmak istiyorum ama benim ayrılığım bitmiyor her zaman geliriz buraya. Ekibim olarak düşündük ve ayrılmanın iyi olacağına inandık. Bugün zaten görevim bitiyor. Sivasspor’a verilmesi gereken ne varsa bütün imkanlarımızla verilmesi gerekeni yaptık. Ben taraftara teşekkür ediyorum. Çok güzel günler yaşadık. Yönetimimize ve diğer yöneticilere teşekkür ediyorum. Her zaman iyi gitmeyebilirsiniz ama bunları aşmak gerçekten çok güzel. Bunları hep beraber aştık. Futbolcularımıza da teşekkür ettim. Biz ayrılmak istiyoruz. Kimseye kırgınlığım yok. Hepsini çok seviyorum. Yöneticilerimizi de çok seviyorum. Güzel bir şekilde de ayrılıyoruz ama tekrar gelmek üzere. Şimdi belli bir süre ayrılmak istiyorum. Takımı ligde tuttuk ve takımı iyi yerlere geleceğine de inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Tekrar gelebilirim”

Bir gazetecinin, “Sivasspor size teklif getirdi mi?” şeklindeki sorusuna Çalımbay, “Şimdi kongre var. Biz aslında kulübün önünü açıyoruz. Benim mukavelem bitti gidiyoruz. Kongrede ne karar alınır bilemem. Biz onların önünü açıyoruz. Bizim düşüncemiz buradan ayrılmak. Daha önce buradan plaketlerle ayrıldım. Ayrılığın iyi olacağına inanıyorum, tekrar gelebilirim” yanıtını verdi.

“Gelen teklifleri değerlendireceğiz”

Gelen tekliflerle ilgili yöneltilen soruya Çalımbay, şu yanıtı verdi:

“Gelen teklifleri değerlendireceğiz bizim faal olmamız gerekiyor. İleride buradan teklif gelse de hazır olmamız gerekiyor. 4 yıldan beri burada çalışıyoruz, çok uzun olduğu için ayrılmak istedik. Önümüzde ne gösterir bilmiyoruz. Ben konu ile ilgili Mecnun Başkanla yada Erdal Sarılar ile görüşmedim.”