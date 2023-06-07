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Dolar resmen çıldırdı! Dolar 22 lira 22 kuruşu, euro ise 24 lirayı aştı! Tarihte böylesi hiç olmamıştı

Dolar resmen çıldırdı! Dolar 22 lira 22 kuruşu, euro ise 24 lirayı aştı! Tarihte böylesi hiç olmamıştı

Seçimden sonra doların freni patladı. Dolar piyasanın kapalı olduğu saatlerde 22 lira 22 kuruşu görerek tarihinde en yüksek zirveye çıktı. Euro da 24 lira sınırını aştı. Dolardaki yükseliş sürecek mi?

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Dolar kuru, Türkiye piyasasının kapalı olduğu akşam saatlerinde 22.22 seviyesine yükselerek, lira karşısındaki en yüksek değerine ulaştı.  14 Mayıs günü 20 lira bandını aşan dolar kuru, yüzde 3'lük değer artışıyla 22 liranın da üzerine çıktı.

Dolar 22 lirayı euro 24 lirayı aştı

6 Haziran Salı günü 21,67'le tarihi zirvesini gören dolar bu kez de, 22,22'yi gördü. Sabah 07.10 sıralarında dolar 22,1146'dan işlem görüyor. Euro/TL ise güne yüzde 3'ün üzerinde artışla başladı ve 24.05 liradan işlem görüyor.

Dolar/TL, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19,58, 28 Mayıs'taki seçimlerden önce ise 19,97 seviyesindeydi. Dolardaki yükselişe Merkez Bankası'nın müdahale edip etmeyeceği merak edilirken, piyasa uzmanları şimdilik bir müdahale beklemediklerinin altını çiziyor. 

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