Soner Yalçın'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu nasıl aymazlıktır?

Seçimlerin kaybedeni CHP suskunluk sarmalında. Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Soner Yalçın, "İnsanlar “kesin kazanıyoruz” diye aldatıldı. Seçimden sonra yönetimden tek kişi bile özür dilemedi. Hiç mi birinizin sorumluluğu yok büyük kaybedişte? Bu nasıl aymazlıktır?" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinde istediği sonucu alamayan CHP'de fatura MYK'ya kesildi. MYK'nın yenilenmesi eleştirileri kesmedi.

CHP'ye yakın medyada yenilginin asıl sorumlusu Kılıçdaroğlu gösteriliyor. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmeyeceği mesajı veren Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın'dan geldi.

Yerel seçim kozu

Bunca başarısızlığa rağmen genel başkanlıktan çekilmemesini eleştiren Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun şimdi de “yerel seçim kartı" ile partililere "ulufe dağıtarak" koltuğunu korumaya çalıştığını yazdı.

"Bu nasıl aymazlıktır?"

"Başkası adına utanmak" başlıklı yazısında Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kez daha anladım ki: Siyasette yükselmenin sırrı, kanaatkar görünüp muhteris olmak! Yakınınızdaki siyasilerde bunu görmek, buna katlanmak ve onlar adına utanmak inanın çok yıpratıcı.

Kendi mahallemdeki yalan üzerine inşa edilmiş aldatıcı politikalara ve kurnaz politikacılara tanıklık etmek ruhumu yordu. Son seçim sürecinden bitkin düştüm. Asılsız sözlere, sahte yüzlere katlanmak gerçekten ıstırap verici.

Baksanıza: CHP'deki tepkisizliğe ne demeli? Milyonlar kaygıyla-korkuyla oy verdi, umut besledi. İnsanlar “kesin kazanıyoruz” diye aldatıldı. Seçimden sonra yönetimden tek kişi bile özür dilemedi. Hiç mi birinizin sorumluluğu yok büyük kaybedişte? Bu nasıl aymazlıktır?

Artık yazmak istemiyorum, çünkü kavga etmek istemiyorum. Kuşkusuz yorgunluk geçer, kızgınlık geçer ama kırgınlığımın geçeceğini hiç sanmıyorum. Bana bir süre müsaade edin. Umarım bayramdan sonra görüşürüz. Ve sizler de büyük oyunu görün lütfen."

Soner Yalçın'ın yazısının tamamı