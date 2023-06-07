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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ilk ziyaretini oraya yapacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ilk ziyaretini oraya yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilen Mahinur Özdemir Göktaş, yemin etmesinin ardından ilk ziyaretini deprem bölgesine yapacak.

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Bakan Göktaş, ilk Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlıkta ilk icraatının ne olacağı sorusuna Göktaş, "Şu anda keşifteyiz. Farkındalık yaratmak istiyoruz. Hemen deprem bölgesine gideceğim, yemin töreninden bir gün sonra. Orada ciddi bir ihtiyaç var." yanıtını verdi.

Öncelikle Kahramanmaraş ve Hatay'a daha sonra Adıyaman ve Malatya'ya gideceğini söyleyen Göktaş, "Daha sonra da peyderpey giderek alana dokunmak istiyorum. Oralarda neler eksik ve neler yapılması gerekiyor gözlemlemek istiyorum. Tabii ki orada ciddi bir deprem yaşandı. Hasar ortada. O insanları unutmamamız lazım. Hepimizin kalbi 6 Şubat'ta kaldı. O insanların normal hayata dönmeye çok ihtiyacı var. O yüzden bu teması çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

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