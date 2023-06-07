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"Sen yemekleri ısıt, ben geliyorum" dedi kayınvalidesi tarafından korkunç halde bulundu

"Sen yemekleri ısıt, ben geliyorum" dedi kayınvalidesi tarafından korkunç halde bulundu

 Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde haber alınamayan 46 yaşındaki kadın, bir site inşaatının bahçesinde ölü bulundu.

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Alınan bilgilere göre Semiha Karaman (46), kayınvalidesi E.K'ye "Sen yemekleri ısıt, ben geliyorum" diyerek evden ayrıldı. E.K, eve dönmeyen ve kendisinden haber alamadığı gelinini aramaya çıktı.

Karaman'ı bir inşaatın bahçesinde hareketsiz bulunan kayınvalidenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Karaman'ın cesedi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

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