Serenay Sarıkaya Yunanistan'da tatilde; bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı!
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Oyuncu Serenay Sarıkaya set yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Yunanistan'a giden Serenay Sarıkaya bikinisiyle verdiği pozları sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu.
Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı ‘Aile’ dizisi sezon finali yapınca Serenay Sarıkaya, soluğu Yunanistan’da aldı.
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Instagram hesabından tatil fotoğraflarını paylaşan Sarıkaya altına “Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın” şeklindeki Kayahan’ın şarkısının sözlerini yazdı.
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Sarıkaya’nın peş peşe paylaştığı pozlar yüzbinlerce beğeni aldı. İstanbul’a döner dönmez ise yeni projeye başlaması beklenen Serenay Sarıkaya'nın tatil pozları şöyle...
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