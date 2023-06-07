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Serenay Sarıkaya Yunanistan'da tatilde; bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı!

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Serenay Sarıkaya Yunanistan'da tatilde; bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı!

Oyuncu Serenay Sarıkaya set yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Yunanistan'a giden Serenay Sarıkaya bikinisiyle verdiği pozları sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu.

Serenay Sarıkaya Yunanistan'da tatilde; bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı!

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı ‘Aile’ dizisi sezon finali yapınca Serenay Sarıkaya, soluğu Yunanistan’da aldı.

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Serenay Sarıkaya Yunanistan'da tatilde; bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı!

Instagram hesabından tatil fotoğraflarını paylaşan Sarıkaya altına “Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın” şeklindeki Kayahan’ın şarkısının sözlerini yazdı.

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Serenay Sarıkaya Yunanistan'da tatilde; bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı!

Sarıkaya’nın peş peşe paylaştığı pozlar yüzbinlerce beğeni aldı. İstanbul’a döner dönmez ise yeni projeye başlaması beklenen Serenay Sarıkaya'nın tatil pozları şöyle...

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Serenay Sarıkaya Yunanistan'da tatilde; bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı!
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