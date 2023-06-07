BIST 5.592
DOLAR 23,14
EURO 24,87
ALTIN 1.460,23
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Söke Belediye Başkanı için başsağlığı mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Söke Belediye Başkanı için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel için başsağlığı diledi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki evinde 63 yaşında hayatını kaybeden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel için başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yol arkadaşımız, Söke Belediye Başkanı'mız Levent Tuncel'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Levent Tuncel'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
CHP'li Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel hayatını kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Depremin vurduğu Malatya'dan 169,5 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi!
Depremin vurduğu Malatya'dan 169,5 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ilk ziyaretini oraya yapacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ilk ziyaretini oraya yapacak
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
"Sen yemekleri ısıt, ben geliyorum" dedi kayınvalidesi tarafından korkunç halde bulundu
"Sen yemekleri ısıt, ben geliyorum" dedi kayınvalidesi tarafından korkunç halde bulundu
Daniel Amartey'den Beşiktaş'a transfer mesajı: Kartal emojisi heyecanlandırdı!
Daniel Amartey'den Beşiktaş'a transfer mesajı: Kartal emojisi heyecanlandırdı!
Plastik kesme tahtaları gıdalardaki mikroplastik yükünü artırıyor
Plastik kesme tahtaları gıdalardaki mikroplastik yükünü artırıyor
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoya ilişkin 8 sanığın yargılandığı davada karar çıktı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoya ilişkin 8 sanığın yargılandığı davada karar çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı İstanbul'a yeni hastane kuruluyor! Nadir hastalıklar tedavi edilecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı İstanbul'a yeni hastane kuruluyor! Nadir hastalıklar tedavi edilecek
Dolar yanıyor! Bu fiyattan dolar alınır mı yoksa satılır mı? İslam Memiş, Tunç Şatıroğlu, Necmettin Batırel, Özgür Demirtaş ne dedi
Dolar yanıyor! Bu fiyattan dolar alınır mı yoksa satılır mı? İslam Memiş, Tunç Şatıroğlu, Necmettin Batırel, Özgür Demirtaş ne dedi
De Vrij'in istekleri bitmek bilmedi! Fenerbahçe transferde resti çekti: Görüşmeler sona erer!
De Vrij'in istekleri bitmek bilmedi! Fenerbahçe transferde resti çekti: Görüşmeler sona erer!
Soner Yalçın'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu nasıl aymazlıktır?
Soner Yalçın'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu nasıl aymazlıktır?