Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ilk ziyaretini oraya yapacak

"Sen yemekleri ısıt, ben geliyorum" dedi kayınvalidesi tarafından korkunç halde bulundu

Dolar yanıyor! Bu fiyattan dolar alınır mı yoksa satılır mı? İslam Memiş, Tunç Şatıroğlu, Necmettin Batırel, Özgür Demirtaş ne dedi