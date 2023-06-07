Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yıkılan ve birçok kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı tutuklandı.Abone ol
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan Tepebaşı, polise teslim oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik Tepebaşı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Depremlerde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden A.D. de 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.