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Gaziantep'te sarımsak hasadına başlandı

Gaziantep'te sarımsak hasadına başlandı

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler" ağında yer alan GAZİANTEP'te sarımsak hasadına başlandı.

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Araban Ovası'nda, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 2020'de coğrafi işaret olarak tescil edilen ve "beyaz altın" olarak ifade edilen Araban sarımsağının hasadına başlandı.

İlçede, 2020'de yaklaşık 14 bin dönümde ekilen sarımsakta 18 bin ton, 2021'de 25 bin dönüm alanda 40 bin ton, 2022'de ise 30 bin dönümde 45 bin ton ürün elde edildi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine, Türkiye'nin sarımsak üretiminde ilk sırada yer aldıklarını ifade etti.

Aynı zamanda Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı da olan Altun, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki sarımsak ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini karşılıyoruz. Bizim bölgemiz 4 ilin arasında olan bir ilçemiz. Toprak zenginliğinden dolayı kaliteli sarımsak üretiyoruz. Raf ömrü daha yüksek. Sarımsağımızın bir diğer özelliği de 9'uncu ayda ekimini yaparız, sonraki yılın 6'ncı ayına kadar söküm sürüyor. Yani toprakla buluşmasıyla söküm arasında 9 ay geçiyor. Bu nedenle daha kaliteli oluyor. Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. İhracat konusunda yine bizim sarımsağımız tercih ediliyor. Sarımsak antibiyotik ve doğal ilaçtır. Her yerde kullanılıyor, her evde bulunması gereken bir ürün. Aroması ve raf dayanıklılığı daha yüksek. Bu nedenlerle daha çok tercih ediliyor."

Sarımsak üreticilerinden Hasan Arslan, 1350 dönümde ekim yaptığını, hasat çalışmalarının yüzlerce işçiyle sürdüğünü belirtti.

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