Huawei WATCH 4 ve WATCH 4 Pro sanki tıp merkezi!

Huawei WATCH 4 ve WATCH 4 Pro, akıllı saat teknolojisinde sınırları zorluyor.

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Huawei'den yapılan açıklamaya göre, yeni seri, en gelişmiş sağlık yönetimi özellikleri paketi ile birinci sınıf fütüristik estetik tasarıma sahip. Bu akıllı saat ile kullanıcılar sağlıklarını şık bir şekilde yönetebilir ve kendilerine özenli bir şekilde bakma konusunda daha proaktif olabiliyor.

Huawei WATCH 4 Serisi’nde standart olarak bulunan TruSeen 5.0+ kalp atış hızı izleme özelliğine sahip tıbbi sınıf EKG ve 8 kanallı optik kalp atış hızı sensörü, aritmi, kalp ritmi ve nabız düzeni gibi kalp sağlığı göstergelerinin doğru bir şekilde izlenmesini sağlıyor. Bu gelişmiş teknoloji, çeşitli sonuçların hassas EKG analizini sağlayarak kullanıcıları düzensiz kalp atışı ve arteriyel sertlik gibi kalple ilgili önemli risklere karşı uyarıyor.

Erken akciğer fonksiyon bozukluğu belirtileri genellikle tespit edilmez, ancak Huawei WATCH 4 Serisi yeni Solunum Kontrolü ile bu sorunu ele alıyor. Solunum hızı, SpO2 aralığı ve öksürük sesleri gibi objektif göstergeler, sigara içme veya hava kirliliği gibi risk bilgileriyle birlikte, tescilli bir solunum spektrumu analiz algoritması yardımıyla akciğer sağlığını değerlendiriyor.

Yeni tanıtılan Huawei Sağlık Uygulaması, değerlendirme sonuçlarına ve özel tavsiyelere kolay erişim sağlayarak kullanıcıları önleyici tedbirler alma ve akciğerlerini koruma konusunda güçlendiriyor.

Huawei WATCH 4, Huawei TruSleep 3.0 ile gelişmiş uyku izleme özelliğine de sahip. Uyku takibinde geliştirilmiş doğrulukla, kullanıcının uyku süresini otomatik tespit etme ve vücut hareketi, kalp atış hızı ve HRV'ye dayalı çoklu fizyolojik parametreleri analiz ederek uyku ve şekerlemelerin (hafif uyku, derin uyku, REM ve uyanıklık dahil) kapsamlı uyku yapısını sunma yeteneğine ek olarak uykunuzun kalitesini de kaydediyor.

Huawei WATCH 4 Pro, akıllı saate lüks bir his veren havacılık sınıfı titanyum kasaya sahipken, saat kadranındaki sektör lideri Küresel Safir Cam, günlük kullanıma dayanacak sağlamlıkla şık bir dokunuş katıyor. Huawei WATCH 4, fütüristik bir stil için aerodinamik estetik getiren 3D kavisli cam ile siyah paslanmaz çelik kasa tasarımına sahip. Ay ve altı farklı gezegeni temel alan saat kadranları, serinin temasına uyum sağlıyor.

Huawei WATCH 4 Pro, yüzde 71,72 ekran-gövde oranına sahip 1,5 inç Düşük Sıcaklık Polikristal Oksit (LTPO) esnek ekrana ve 1Hz kadar düşük enerji tasarruflu Her Zaman Açık Ekran (AOD) bulunuyor. Huawei WATCH 4, yüzde 74'e varan ekran-gövde oranına sahip 1,5 inç LTPO esnek ekrana ve daha iyi görünürlük için 0,855 mm'lik ince bir çerçeve sunuyor. Her iki akıllı saat de 30 metreye kadar serbest dalış direncini, 5ATM su direncini destekliyor ve IP68 derecesine sahip bulunuyor.​​​​​​​ Huawei WATCH 4, temizlenmesi de kolay sportif, minimalist görünüme sahip siyah Floroelastomer kayışla birlikte geliyor.