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Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Şampiyonası başladı

Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Şampiyonası başladı

Okul Sporları Yıldızlar Tenis Türkiye Şampiyonası, Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı.

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Adana, Antalya, Bitlis, İzmir, İstanbul, Düzce, Mersin, Gaziantep, Siirt, Ordu, Artvin, Şırnak, Tunceli ve Trabzon'daki okullardan gelen 35 kız ve 55 erkek sporcunun katıldığı şampiyonada müsabakalar, ilçedeki tenis tesislerinde bulunan 6 kortta yapılıyor.

Organizasyonun açılış töreninde konuşan Demirci Kaymakamı ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Adem Kaya, adı tenisle özdeşleşen ilçenin ulusal bir şampiyonaya daha ev sahipliği yaptığını belirtti.

Beş gün sürecek şampiyona için ilçeye gelen tenisçilerden Siirt Baykan Yatılı Bölge Okulu öğrencisi Elif Güncü, basın mensuplarına, bir yıldır bu sporu yaptığını, Siirt'te il birinciliği, Şırnak'ta bölge birinciliği kazandığını, Türkiye Şampiyonası'nda kariyerini bir üst noktaya taşımak istediğini söyledi.

Artvin'den şampiyonaya katılan Bahar Özdemir ise ilçedeki kortları çok beğendiğini, 3 kişilik bir takımla geldiklerini, hedeflerinin birincilik kürsüsüne çıkmak olduğunu dile getirdi.

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